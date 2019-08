CARACAS –Inizia con una sconfitta 73-64 contro il Porto Rico il cammino della Vinotinto dei canestri nei Giochi Panamericani. La gara contro la nazionale isolana si é disputata nel Coliseo Fernando Dibós di Lima ed era valevole per la fase a gironi.

Il match contro il Porto Rico é iniziato bene, la nazionale allenata da Fernando Duró ha vinto i primi due quarti. Si é andato al riposo sul 30-26 in favore della Vinotinto.

Nel terzo quarto, il Venezuela é crollato mostrando diverse lacune: in difesa con i rimbalzi e in zona offensiva con i fraseggi. Ne hanno approfittato i “boricuas” per ribaltare la situazione e chiudere questa frazione di gioco sul 49-44.

Nell’ultimo quarto, Porto Rico ha messo il piede sull’acceleratore mentre il Venezuela ha perso tre palle in fase offensiva per aver calpestato le linee che delimitano il campo.

Per i portoricani il migliore in campo é stato Devon Collier con 13 punti e 4 assist, sull’altra sponda il più bravo é stato Néstor Colmenares con 12 punti e 12 rimbalzi.

Oggi la Vinotinto tornerà sul parquet per sfidare gli Stati Uniti che hanno travolto le Isole Vergini con un punteggio di 119 a 84. La palla a due contro la nazionale a stelle e strisce sarà lanciata alle 22:00 (ora di Caracas).

Gli Stati Uniti stanno partecipando a questi Giochi Panamericani con una squadra B, giocatori provenienti dalla NCAA (il campionato universitario). Ma nonostante questo sono chiamati al riscatto dopo la medaglia di bronzo vinta nell’ultima edizione di giochi disputati a Toronto nel 2015.

Nel tiro sportivo, categoria 50 metri tre posizioni, l’italo-venezuelano Julio Iemma con 394 punti ha chiuso al settimo posto. La prova é stata vinta dallo statunitense Timothy Sherry con 455.8, sul podio é stato accompagnato dal connazionale Michael McPhail (argento con 453.9 punti) e dal messicano José Luis Sánchez (Bronzo con 439.3).

(di Fioravante De Simone)