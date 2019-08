(ANSA) – NEW DELHI, 1 AGO – Giallo su quanto accaduto oggi all’ex Vice presidente delle Maldive Ahmed Adeeb, intercettato dalla guardia costiera indiana a Thoothukudi, nel sud del Tamil Nadu. Alcune agenzie di stampa e media indiani avevano riferito che la guardia costiera, dopo avere fermato l’imbarcazione su cui il politico navigava accompagnato da nove marinai, un rimorchiatore battente bandiera mongola, lo avevano interrogato e arrestato. Raveesh Kumar, portavoce ufficiale del Ministero degli Esteri indiano, ha precisato poco fa che Adeeb, accusato e poi assolto, nel suo paese dall’accusa di complotto per uccidere l’ex presidente Abdulla Yameen, “non ha avuto il permesso di entrare in India, in quanto non stava entrando attraverso uno dei punti di ingresso consentiti, e non era in possesso dei documenti necessari”.