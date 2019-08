(ANSA) – TOKYO, 01 AGO – Due parlamentari giapponesi con gravi disabilità motorie hanno partecipato per la prima volta all’apertura della sessione straordinaria della Dieta, a Tokyo. Il 61enne Yasuhiko Funago – che soffre di sclerosi laterale amiotrofica, o Sla, ed Eiko Kimura, 54 anni, costretta su un lettino meccanico da quando era bambina a causa di una paralisi celebrale, erano stati eletti alle ultime consultazioni per il rinnovo del Senato, lo scorso 21 luglio, tra le file del partito di sinistra Reiwa Shinsengumi. Sebbene il Parlamento giapponese già garantisca alle persone disabili l’accesso in aula, ulteriori lavori si sono resi necessari per consentire il trasporto dei due nuovi rappresentanti politici, per i quali è stata necessaria la rimozione delle tradizionali sedie all’interno della Camera dei Consiglieri. Durante il procedimento legale per eleggere il presidente del Senato due assistenti predisposti per Funago e Kimura hanno completato la procedura di voto in loro rappresentanza.