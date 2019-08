(ANSA) – RAGUSA, 2 AGO – Altri due extracomunitari ritenuti gli scafisti di migranti tratti in salvo dalla nave Gregoretti della Guardia Costiera sono stati fermati dalla Polizia di Stato di Ragusa, che ha così concluso le indagini sull’arrivo di tutti i 115 migranti che erano a bordo. I fermati sono due sudanesi, rispettivamente di 18 e 21 anni, nei cui confronti sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza sul favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di 48 subsahariani. Il loro fermo segue di un giorno quello di un senegalese di un gambiano ritenuti gli scafisti di un primo gruppo di migranti. I migranti che hanno viaggiato sulla barca condotta dai due fermati hanno pagato in media 1.300 euro ciascuno per raggiungere l’Europa. Gli organizzatori libici hanno incassato circa 60.000 euro. Il ruolo dei due fermati, che si davano il cambio al timone ed alla bussola, è stato descritto con precisione dei testimoni. A giorni per i fermati l’udienza di convalida davanti al Gip. (ANSA).