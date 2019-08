(ANSA) – SCARLINO (GROSSETO), 2 AGO – Una fuoriuscita di anidride solforica si è verificata ieri, intorno alle 23:30, alla Solmine di Scarlino (Grosseto). Sul posto si è recata tra gli altri anche Arpat: secondo quanto spiegato dall’Agenzia regionale per l’ambiente la fuoriuscita è stata rapidamente messa sotto controllo e non ci sarebbero rischi per la popolazione. Sul posto anche i vigili del fuoco. Tecnici di Arpat sono tornati anche stamani sul posto per ulteriori verifiche. Da quanto appreso al momento la fuoriuscita dalla Solmine, che produce acido solforico, potrebbe essere stata causata da una valvola saltata.