(ANSA) – ROMA, 02 AGO – “Dobbiamo avere risposte ad alcune domande”. E’ quanto ha affermato in una intervista alla tv americana Abc7news, Craig Peters, il consulente legale della famiglia di Finnegan Lee Elder, il ragazzo arrestato assieme al connazionale Christian Gabriel Natale Hjorth per l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, riferendosi alle indagini in corso. “Dobbiamo avere qualche risposta ad alcune domande riguardo le indagini che ci sembra i media non abbiano, ad oggi, ancora fatto”, ha spiegato il legale parlando con la tv locale americana.