(ANSA) – ROMA, 02 AGO – “Oggi speriamo di sottoscrivere questo documento, come sembra e mi auguro: credo sia stato un grande risultato”. Giovanni Malagò al Consiglio nazionale del Coni, conferma – come anticipato ieri dall’ANSA – lo sblocco dello stallo nella trattativa con Sport e Salute avvenuto grazie alla lettera del governo indirizzatagli da Giorgetti. “Mi auguro che tutto si chiuda in serata. Non dipende da noi, decisivo l’intervento di Giorgetti che con una lettera ha sottolineato gli impegni del governo – ha aggiunto Malagò – Spero di aver almeno portato la barca in porto”.