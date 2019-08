(ANSA) – LONDRA, 2 AGO – E’ allarme fra i musulmani britannici, saliti a poco più del 5% della popolazione del Regno secondo le ultime stime dell’Office for National Statistics, per la diffusione del pregiudizio anti-islamico. Stando a un sondaggio, quasi metà dei sudditi di Sua Maestà, il 48%, giudica i fedeli di Allah incompatibili con i “valori” nazionali, mentre un 29% li accusa collettivamente d’incoraggiare la violenza. L’indagine, commissionata dalla Ahmadiyya Muslim Community e presentata oggi in occasione del principale congresso annuale di musulmani nel Regno Unito, la Jalsa Salana, testimonia inoltre la consapevolezza di un 58% d’intervistati del dilagare di forme d’islamofobia nel Paese. Il congresso, che si svolge da 53 anni, mira al contrario a mostrare il volto pacifico dell’Islam. “Quest’inchiesta dimostra quanto l’Islam sia incompreso nel Regno e quanto sia misconosciuta la grande importanza che esso attribuisce all’integrazione”, deplora Rafiq Hayat, presidente della Ahmadiyya Muslim Community UK.