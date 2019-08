(ANSA) – TORINO, 2 AGO – Ancora una operazione in uscita per il Torino che, dopo aver blindato i suoi pezzi pregiati con i rinnovi, è impegnato a sfoltire la rosa. Lucas Boyè, lo scorso anno in prestito all’Aek di Atene, è stato ceduto al Reading, squadra della seconda divisione inglese. Prestito, con opzione di riscatto a favore del club d’Oltremanica, la formula dell’operazione. Per Boyè, dunque, un’altra esperienza lontano dal Torino, dopo i prestiti al Celta Vigo e all’Aek. L’attaccante 23enne scuola River Plate non ha neppure partecipato alla preparazione estiva con il Toro che, dopo la vittoria di Debrecen, riprenderà domani gli allenamenti con una sessione pomeridiana.