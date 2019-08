ROMA. – Apre Andrea Dovizioso, chiude Fabio Quartararo. Il ritorno in pista della MotoGp in Repubblica Ceca è nel segno della Ducati che domina le libere della mattina con il pilota forlivese, proprio la Rossa delle due ruote in lutto da ieri per la scomparsa dell’addetto stampa dell’altro pilota del team di Borgo Panigale Danilo Petrucci.

Non dà segni di cedimento Marc Marquez, secondo in entrambe le sessioni dando la sensazione d’avere la situazione totalmente sotto controllo, mentre fatica a migliorare Valentino Rossi che nel pomeriggio rompe il motore ma nonostante tutto riesce a qualificarsi per la Q2 con il nono tempo.

A stupire tutti con la sua Yamaha non ufficiale è il francese Quartararo che nelle seconde libere precede con un bel 1’55”802 la Honda di Marquez (+0”023) e la Ducati non ufficiale di Jack Miller (+0”269). Quarta la Ducati di Andrea Dovizioso (+0”269) davanti alla Yamaha di Maverick Vinales (+0”282).

Nella prima sessione a dettare il passo era stato invece Dovizioso, vincitore del GP dello scorso anno, mentre a sorprendere tutti ci aveva pensato Miguel Oliveira (Red Bull KTM Tech 3), autore del quarto tempo. Rossi aveva chiuso la top dieci, mentre Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) era riuscito a far meglio del suo collega di box, quel Quartararo, ottavo di mattina e davanti a tutti tre ore dopo.

Il tutto in una giornata in cui il team italiano dell’Aprilia ha annunciato importanti novità per il prossimo futuro. “Onestamente non abbiamo fatto ancora lo step in avanti che vogliamo fare – ha ammesso Romano Albesiano, direttore della scuderia veneta -. Con Espargaro i risultati sono in una media aspettativa, con Iannone il pilota si sta ancora adattando alla moto. Ma abbiamo lavorato molto, e abbiamo fatto grandi progressi per quanto concerne il motore, la ciclistica (il peso soprattutto), il telaio e l’aerodinamica”.

Come le altre scuderie, anche Aprilia parteciperà ad importanti test ufficiali nel lunedì post GP, quelli dedicati alle prove del materiale 2020. “Di sicuro – conclude Albesiano – in futuro stiamo pianificando qualcosa di veramente diverso da quello che abbiamo visto fino ad ora. Abbiamo trovato il limite in molte aree e questa volta dovremo fare un grande passo in avanti per la prossima stagione”.