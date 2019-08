ROMA.- L’ultimo baluardo, calcisticamente parlando, è superato. E dopo il successo dei mondiali di calcio femminile, l’Uefa scrive una pagina storica designando una donna per arbitrare una finale maschile. Toccherà alla francese Stephanie Frappart dirigere la finale della Supercoppa europea tra Liverpool e Chelsea in programma il prossimo 14 agosto ad Istanbul.

“Frappart è considerata una delle donne arbitro più brave d’Europa e del mondo”, ha spiegato il designatore dell’Uefa, Roberto Rosetti, e per questo è stata scelta per la sfida tra la vincitrice della Champions league e quella dell’Europa League.

Una terna al femminile visto che Frappart sarà affiancata dalle assistenti Manuela Nicolosi (italiana ma operante in Francia) e l’irlandese Michelle O’Neal – che, come lei, hanno arbitrato la finale dei mondiali femminili del 7 luglio tra Stati Uniti e Olanda – mentre quarto arbitro – sarà il fischietto turco Cunyat Cakir.

In Francia, Stephanie Frappart è già balzata agli onori della cronaca nello scorso mese di aprile, quando è stata la prima donna ad arbitrare una gara di Ligue 1 (tra Amiens e Strasburgo). A giugno poi è stata inserita a titolo permanente tra i colleghi di Ligue 1 per la stagione 2019/20, una pagina storica per il calcio francese.

“Sono orgogliosa e onorata di questa nomina – aveva commentato allora -. Sono davvero felice, è la ricompensa di anni di lavoro e sacrificio. Essere la prima donna a diventare un arbitro della Ligue 1 è un privilegio, un onore e una responsabilità. Spero che la mia carriera incoraggi ragazze e donne a impegnarsi in un arbitrato”.

Originaria di Val-d’Oise, Frappart – che ha 35 anni – in realtà non è la prima donna designata per arbitrare una gara delle competizioni Uefa maschili. Questo onore spetta a Nicole Petignat, la quale tra il 2004 e il 2009 aveva diretto tre partite di qualificazione alla Coppa Uefa.

La designazione di Frappart è stata salutata con soddisfazione dal numero uno dell’Uefa, Aleksander Ceferin, che ha confermato il nuovo corso della federazione europea. “Ho detto in più occasioni che le potenzialità del calcio femminile sono infinite – le parole di Ceferin -. Sono entusiasta che Stephanie Frappart sia stata scelta per la Supercoppa insieme alle assistenti Manuela Nicolosi e Michelle O’Neal”.

“La nostra organizzazione dà la massima importanza allo sviluppo del calcio femminile in tutte le aree – ha aggiunto il numero 1 dell’Uefa -. Spero che le qualità e la devozione che Stéphanie ha dimostrato in tutta la carriera, fino a raggiungere questo livello, ispirino milioni di ragazze e donne in tutta Europa e dimostrino che non devono esserci ostacoli al raggiungimento dei propri sogni”.

“I mestieri ‘da uomini’ non esistono più. Stéphanie ha già vinto”, twitta il ministro per la P.a, Giulia Bongiorno.