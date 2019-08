(ANSA) – STOCCOLMA, 2 AGO – La corte svedese che si occupa del caso del rapper americano A$AP Rocky ha ordinato di rimettere in libertà il cantante e due altri sospettati fino al 14 agosto, quando verrà annunciato il verdetto sulla vicenda nella quale il rapper è accusato di aggressione. Oggi la procura ha chiesto sei mesi di carcere per il cantante americano, incriminato per avere aggredito un uomo a Stoccolma il 30 giugno scorso durante la sua tournee europea.