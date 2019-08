CARACAS – Questa seconda giornata del Torneo Clausura ci regalerá tre sfide di cartello: Deportivo La Guaira-Mineros, Deportivo Lara-Estudiantes de Mérida e Zamora-Caracas.

Domenica, alle 16:00, lo stadio Metropolitano di Cabudare farà da cornice alla sfida Deportivo Lara-Estudiantes de Mérida.

Nel primo turno di campionato, la squadra allenata da Leonardo González si é aggiudicata la vittoria (0-3) a tavolino contro il Caracas. Mentre l’Estudiantes ha battuto con un secco 3-0 la matricola Llaneros de Guanare.

Durante la loro storia, queste due formazioni si sono affrontate in 33 occasioni con un bilancio di 12 vittorie per i crepuscolari e 10 per gli andini. In 11 occasioni hanno pareggiato.

Negli ultimi cinque confronti tra Deportivo Lara ed Estudiantes de Mérida l’ago della bilancia pende dalla parte degli accademici con 2 vittorie e 3 pareggi.

L’ultima volta che lo stadio Metropolitano di Cabudare ha ospitato questa sfida é stato il 23 settembre 2018: 2-2 il risultato finale.

Alle falde dell’Ávila, domenica alle 16:00, si disputerá Deportivo La Guaira-Mineros, entrambe le formazioni sono favorite alla vittoria finale.

Gli arancioni nella prima giornata hanno pareggiato 2-2 in casa del Monagas, dal canto suo Mineros ha battuto 1-0 con un gol di Richard Blanco il Lala Fútbol Club.

Quello di domenica sarà il 31esimo confronto tra queste due formazioni con un bilancio di 10 vittorie neroazzurre e 8 per il Deportivo. In 12 occasioni é stato protagonista il segno “X”. Negli ultimi cinque confronti lo score é di due vittorie per i Mineros e tre pareggi.

L’ultima volta che lo stadio Olímpico della UCV ha ospitato questa sfida il risultato finale é stato di 0-0.

La ciudad marquesa, ospiterá, domenica alle 17:00, l’incontro tra Zamora e Caracas. Entrambe le formazioni scenderanno in campo a caccia della prima vittoria in questo Torneo Clausura: i “llaneros” sono stati battuti 1-0 a Maracaibo dallo Zulia, mentre i capitolini hanno perso a tavolino la loro sfida con il Deportivo Lara.

Le sfide tra queste due formazioni sono sempre affascinanti, basta guardare i precedenti: in 36 confronti il bilancio é di 12 vittorie per parte e 12 pareggi.

L’ultima volta che l’Agustín Tovar ha ospitato questa gara il risultato finale é stato di 3-2 in favore dei padroni di casa.

La seconda giornata del Torneo Clausura si completerà con: Aragua – Trujillanos (sabato alle 17:00 nello stadio Hermanos Ghersy di Maracay), Carabobo – Estudiantes de Caracas (sabato alle 16:00 nello stadio Rafael Calles Pinto di Guanare), Deportivo Táchira – Zulia (domenica alle 16:00 nello stadio Pueblo Nuevo), Llaneros – Monagas (domenica alle 16:00 stadio Rafael Calles Pinto di Guanare), Metropolitanos – Academia Puerto Cabello (domenica alle 16:00 stadio Olímpico della UCV) e Portuguesa – Atlético Venezuela (sabato alle 16:00 stadio José Antonio Páez di Acarigua).

(di Fioravante De Simone)