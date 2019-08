(ANSA) – ROMA, 2 AGO – Non c’è Romelu Lukaku nella lista dei 25 convocati del tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, per l’amichevole di domani a Cardiff contro il Milan. L’attaccante belga, al centro di molte voci di mercato ed obiettivo di Juventus ed Inter, è stato quindi lasciato a riposo in previsione di una sua possibile partenza nei giorni a venire. Intanto la Bbc ha dato per fatto il trasferimento di Maguire dal Leicester allo United per 80 milioni di sterline (circa 87 milioni di euro) che fanno di lui il difensore più caro della storia sel calcio. Già nel week end, secondo la Bbc, Maguire dovrebbe svolgere le visite mediche.