MILANO MARITTIMA. – “Andare da soli alle elezioni, al più presto”. A sondare i parlamentari leghisti che raggiungono Matteo Salvini a Milano Marittima, non c’è dubbio su quale sia lo schema “dei sogni”: rompere subito, anche ad agosto, il patto con i Cinque stelle, con cui la convivenza in Parlamento e al governo è sempre più difficile, e andare a vincere nei collegi uninominali.

Ma se sul risultato elettorale si mostrano fin d’ora sicuri, tanto da snobbare Giovanni Toti e la crisi di Forza Italia, un timore li accomuna: che dopo la rottura ci sia non il voto ma un governo tecnico. “Se così fosse la nostra base – dice un deputato – non ce lo perdonerebbe”.

A bordo spiaggia, i leghisti parlano a taccuini chiusi. Fanno staffetta a Milano Marittima, dove il segretario sta trascorrendo una settimana di vacanza con il figlio, per la festa della Lega Romagna, che però nel giorno di esordio viene annullata causa nubifragio. Si allaga il sottopalco e si svuota il Papeete Beach, dove il vicepremier soggiorna.

Dopo una conferenza stampa che ha scatenato le polemiche per il duro attacco a un videomaker, Salvini sceglie una giornata di silenzio. Legge i giornali e un libro di Oriana Fallaci sotto l’ombrellone, pranza con fedelissimi come Andrea Crippa, Barbara Saltamartini e il proprietario del Papeete e nuovo eurodeputato Massimo Casanova. Parlerà sabato sera, in piazza. Chi lo incrocia lo descrive incupito, meno sorridente del solito.

Alla spicciolata arrivano capigruppo e ministri, da Riccardo Molinari a Lorenzo Fontana. Tra i salviniani lo schema dei sogni è andare da soli al voto e vincere i collegi uninominali, forti dei sondaggi e della campagna battente che Salvini avvierà già ad agosto per radicare il partito al Sud. Lo fa capire quel che qualcuno dice, sempre dietro anonimato, sull’implosione di Forza Italia, che il leader sceglie di non commentare.

“A Toti piacerebbe allearsi con noi. L’anno prossimo si vota in Liguria. Ma che interesse avremmo noi ora ad un gruppo di ex forzisti?”. A spingere nella direzione del voto c’è un sondaggio Winpoll per il Sole 24 ore che non solo quota al 72% il desiderio di elezioni anticipate tra gli italiani (solo 58% però tra i leghisti) ma dà ancora il partito di Salvini in crescita al 39%, nonostante il caso Russia.

Tra i leghisti c’è chi continua a stupirsi che il segretario non abbia colto l’onda e rinviato la scelta alla manovra d’autunno: era il momento giusto, ragionano, dopo rischia di esser troppo tardi. Ma “alla fine decide lui”, aggiungono: “E’ lui che ci ha portati così in alto”.

Contro le sirene della crisi, del resto, c’è chi fa notare due fattori che invitano alla prudenza. Da un lato, il consenso del governo, nonostante litigi e tensioni, resta molto alto. Dall’altro c’è il rischio, se saltasse il governo in autunno, della nascita di un esecutivo per fare la manovra.

E allora, che sia “tecnico” o un “Conte bis” di minoranza, con l’astensione di parte di Fi e Pd, poi schiodarlo sarebbe difficile. Anche perché a settembre diverrà legge il taglio dei parlamentari, che per il partito del non voto è un’assicurazione sulla vita della legislatura.

