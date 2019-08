ROMA.- LUKAKU è ancora ai boxe. Il Manchester United non lo ha convocato per l’amichevole di Cardiff contro il Milan, segno che lo considera sul mercato. Ma la situazione non si sblocca perché DYBALA, al di là delle richieste economiche, non ha ancora deciso se andare ai “Red Devils”, operazione che comporterebbe l’arrivo alla Juve dell’attaccante belga.

La Joya vuole prima parlare con Sarri e Paratici, e finché non lo farà non prenderà una decisione. Intanto lo United si è portato avanti con il lavoro e, a pochi giorni dalla chiusura del mercato inglese (8 agosto) ha definito, secondo la Bbc, di MAGUIRE dal Leicester.

Gli 80 milioni sterline, circa 87 milioni di euro, che verranno pagati per questo trasferimento costituiscono il nuovo record mondiale di spesa per un difensore.

Il team di Manchester era anche al centro dell’operazioni del Real Madrid, ma adesso i pluricampioni d’Europa sembramo aver deciso di mollare POGBA (lo United aveva “sparato” una richiesta di 160 milioni) e puntano decisi su VAN DE BEEK dell’Ajax, nonostante il tecnico dei biancorossi di Amsterdam, Ten Hga, abbia chiesto di non farlo partire.

Ma i 70 milioni di euro più bonus offerti da Florentino Perez fanno gola alla dirigenza ajacide. Su Pogba potrebbe tornare quindi la Juve, che però prima deve operare in entrata cedendo almeno un altro attaccante oltre a Dybala (per HIGUAIN c’è sempre la Roma in prima fila) e definire il ritorno di KHEDIRA in Bundesliga.

Inter e Roma hanno ancora in piedi l’affare DZEKO, che però rimane un rebus: il tecnico dei giallorossi Fonseca ha chiesto la conferma del bosniaco, ma il giocatore non vuole rimanere.

Intanto la Roma ha ripreso il discorso con il Cagliari per la cessione di DEFREL: se non va in porto, per i sardi (che stanno per riabbracciare NAINGGOLAN) l’alternativa sarebbe il “Cholito” SIMEONE.

In Spagna scrivono che MODRIC continua a strizzare l’occhio al Milan, ma servono troppi soldi per far muovere il “regista” croato, mentre il Verona si è aggiunto alle squadre,

Parma e Fiorentina, che pensano a BALOTELLI, ma le richieste economiche di Supermario, almeno 3 milioni all’anno, hanno scoraggiato i veneti che comunque non mollano questa pista.

La Fiorentina tratta con l’Inter per BIRAGHI, e nel discorso potrebbe entrare BORJA VALERO, la Lazio ha invece bocciato la candidatura di LLORENTE per l’attacco perchè il basco chiede troppo e anche un contratto triennale che Lotito non è disposto a concedergli. Sul difensore della Roma, a Londra registrano un’offerta di 20 milioni di euro fatta dal consulente di Trigoria, Baldini, al quale, nonostante gli ottimi rapporti, è stato risposto che ne servono 28.

DE PAUL è richiesto da Torino e Sampdoria, ma l’Udinese non è convinta di lasciarlo partire, In entrata i friulani lavorano su SAPONARA e ROMULO. Infine il Napoli che lavora su ICARDI e LOZANO, e starebbe pensando di non cedere più VERDI.