(ANSA) – MILANO, 2 AGO – “Sono contento di tornare a Cagliari. Ho fatto una scelta, un po’ forzata ma alla fine hanno scelto quelli. Quindi cerchiamo di fare bene”. Lo ha detto Radja Nainggolan, in procinto di tornare al Cagliari in prestito dall’Inter. “Scelta meno dolorosa rispetto ad altre? No, ho altre priorità ed era facile scegliere. Adesso mi rimetto in gioco e cercherò di dimostrare quello che valgo”, ha concluso il centrocampista belga.