(ANSA) – GENOVA, 2 AGO -Finisce in pareggio (1-1) la quinta amichevole prestagionale del Genoa, impegnato a Nantes contro i padroni di casa che prima della partita accolgono le dimissioni del tecnico Halihlodzic a pochi giorni dall’esordio in Ligue 1. Andreazzoli disegna il suo Genoa con il 3-5-2 schierando in attacco la coppia Gumus-Sanabria. Rossoblù molto più attivi nel primo tempo con l’ex Galatsaray che sfiora il vantaggio al 22′ ma cinque minuti dopo è Lerager su assist di Barreca ad infilare i padroni di casa. Solo nel finale di tempo il Nantes si rende pericoloso trovando però sempre attento Radu. Nella ripresa girandola di cambi e calo del Genoa, impegnato tutta la settimana in allenamenti molto pesanti, che dopo aver sbagliato il raddoppio con Sanabria viene raggiunto nel finale da una perfetta punizione rasoterra di Lima. Per il Genoa è stata anche l’occasione per sondare il mercato considerata la presenza in tribuna dello svincolato Ben Arfa, giocatore per il quale si prospetta un derby di mercato con la Sampdoria.