L’Italia dei cantautori tra gli anni ’70 e ’80 sarà raccontata d Enrico Ruggeri in un programma articolato in tre serate su Rai1. Attraverso un viaggio tra le città italiane il cantautore milanese ricostruirà una storia musicale che è parte integrante di tutti noi. “Racconteremo la pagina più bella dello spettacolo e della cultura italiana” – ha spiegato Enrico Ruggeri al nostro giornale – quella dei grandi cantautori. Lo faremo con rispetto, approfondimento e con la voglia di divertirsi considerato che la trasmissione andrà in onda il sabato sera”.

“Una vita da cantare” non sarà un percorso cronologico ma una sorta di geografia melodica e sentimentale, un puzzle che alla fine avrà offerto una magnifica fotografia dell’età d’oro della canzone d’autore italiana. La trasmissione potrebbe trovare spazio anche nei palinsesti di Rai Italia.

Si parte su Rai1 “in un freddo ma caldo sabato di novembre” ha detto Ruggeri, per l’esattezza il 16. Ed alla fine dell’intervista non manca il saluto e l’abbraccio agli italiani del Sudamerica d parte del vincitore di due Festival di Sanremo.

Video intervista di Emilio Buttaro