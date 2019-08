CARACAS – Addio sogni di gloria per la Vinotinto dei canestri nei Giochi Panamericani. La nazionale venezuelana é stata battuta 70-53 dagli Stati Uniti nella seconda gara della fase a gironi.

Il palasport Eduardo Dibós di Lima era gremito per questa sfida con tanti tifosi ad incitare i creoli, ma non é bastato per fermare una nazionale a stelle e strisce piena di tanti giocatori della NCAA. La Vinotinto dei canestri si presentava sul parquet senza margine d’errore dopo il ko di mercoledì contro il Porto Rico.

Nuovamente nei primi due quarti i venezuelani hanno giocato a viso aperto ed hanno dato filo da torcere agli Stati Uniti: nel primo ha subito 20 punti e nel secondo 16. Ma i tiratori venezuelani sono riusciti a segnare soltanto 29 in questo periodo di tempo.

Dopo l’intervallo, nel terzo quarto, la percentuale di precisone dei tiratori venezuelani é diminuita. Questa situazione é stata approfittata dagli USA ed hanno chiuso questo periodo con il punteggio di 16-8.

Nell’ultimo quarto, il quintetto creolo ha mandato in delirio i tifosi presenti nel palasport Eduardo Dibós di Lima portandosi a -6. Ma l’illusione é durata pochi minuti, il pivot Myles Powell ha messo a segno due tripla consecutive ed ha ristabilito il distacco. La gara si é chiusa con il punteggio di 70-53 per gli Stati Uniti.

Nella Vinotinto il migliore in campo é stato Nestor Colmenares con 16 punti, mentre nella nazionale a stelle e strisce é stato Myles Powell con 30.

Il Venezuela giocherá l’ultima gara della fase a gironi stasera alle 19:00 per sfidare le Isole Vergini, in base a questo risultato saprà quale finalina di consolazione disputerà domani.

Al momento, la spedizione venezuelana ha conquistato nove medaglie: 2 ori, un argento e 6 bronzi. A portare la bandiera del Venezuela sul podio ci hanno pensato il sollevamento pesi ed il pugilato. Il medagliere potrebbe arricchirsi nei prossimi giorni quando sarà il momento di sport come: atletica, BMX, karate, nuoto e scherma.

Nell’atletica i tifosi sono in ansia per vedere in gara la saltatrice Yulimar Rojas. La campionessa del salto triplo annovera nel suo palmares: tre tituli di campionessa del mondo outdoor e due indoor. A questo va aggiunta la medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Rio nel 2016.

La Rojas sarà in gara il prossimo 9 luglio e se la dovrà vedere con la rivale di sempre Caterine Ibargüen. La colombiana ha portato a casa le ultime due medaglie d’oro nei Giochi Panamericani (Guadalajara 2011 e Toronto 2015) e la medaglia d’oro nei giochi olimpici del 2016 dove si é lasciata alle spalle la venezuelana.

L’altra medaglia attesa dai tifosi é quella di Robeilys Peinado nel

salto con l’asta. L’astista nata a Caracas 21 anni fa sará in gara il prossimo 8 agosto. Per la Peinado la rivale da battere é la cubana Rosa Rodriguez

Gli altri campioni attesi sono nella scherma ed hanno come punta di lancia i fratelli Limardo (Ruben e Francisco). La nostra collettivitá sarà incollata davanti alla televisione per vedere le stoccate dell’italo-venezuelana Patrizia Piovesan.

Nel karate ci sará il campione Antonio Díaz e nella BMX Daniel Dhers, Stefany Hernández e l’italo-venezuelano Jefferson Milano.

Infine nel nuoto scenderà in piscina il grosso della nostra collettività con Fabiana Pesce, Mariangela Cincotti, Alberto Mestre e Marco Guarente.

(di Fioravante De Simone)