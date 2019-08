(ANSA) – GIACARTA, 2 AGO – Una persona è morta e quattro sono rimaste ferite in conseguenza del forte sisma di magnitudo 6.8 che ha colpito ieri al largo dell’isola di Giava, in Indonesia. L’Istituto geofisico americano (Usgs) ha stabilito che l’epicentro del terremoto è stato a 151 chilometri dalla provincia di Banten, costa sudoccidentale. Circa 113 le cause danneggiate e oltre 1.000 le persone che hanno dovuto riparare in rifugi temporanei. La vittima è una donna che, secondo l’Agenzia nazionale per la gestione dei disastri, è morta d’infarto a causa del terremoto.