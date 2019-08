(ANSA) – ROMA, 3 AGO – Paul Pogba non è partito ieri sera per Cardiff dove stasera il Manchester United affronterà il Milan in amichevole, ma secondo alcuni media inglesi la causa non sarebbe un lieve infortunio, come ha fatto sapere il club. Il francese, molto corteggiato dal Real Madrid, non nasconde il suo desiderio di cambiare squadra e l’aver marcato visita farebbe parte di una tattica per rendere più chiara la propria volontà. Anche in Spagna si dà credito a questa versione, anche se il Real avrebbe ora come obiettivo principale la giovane stella dell’Ajax Donny van de Beek. Trattare con il Manchester, come ben sanno Inter e Juventus per Romelu Lukaku – lui invece escluso dalla trasferta di Cardiff, così come Darmian -, non è facile ma visto che il mercato della Premier chiuderà, almeno in entrata, l’8 agosto, è questo il momento di spingere sull’acceleratore.