(ANSA) – MILANO, 3 AGO – “Sono felice, certo. Torno in Sardegna per fare bene. Ho scelto il cuore, avevo tante offerte: voglio portare in alto la squadra nell’anno del centenario”. Lo ha detto il centrocampista dell’Inter Radja Nainggolan, intervistato a Malpensa prima della partenza per Cagliari, dove firmerà con i rossoblù. “Cosa devo dire? Ho provato a fare parlare il campo, devono saperlo. Io cacciato? No, sono sereno e tranquillo. Ho altri due anni di contratto dopo questo, magari con l’Inter l’esperienza non è finita, vediamo. Cos’è successo? Starò sul c…o, che ne so”, ha detto ridendo il centrocampista belga, pronto a fare ritorno al Cagliari.