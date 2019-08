(ANSA) – ROMA, 3 AGO – Marc Marquez (Honda) ha conquistato la pole position nel Gp della Repubblica Ceca, decima prova del motomondiale classe MotoGp. Con il tempo di di 2’02”753, il campione del mondo – uno dei pochi con gomme slick su pista umida – ha preceduto di oltre due secondi Jack Miller (Ducati) e Johann Zarco (Ktm), che partiranno in prima fila. Quarto tempo e seconda fila per Andrea Dovizioso, con la Ducati, settimo e terza per Valentino Rossi (Yamaha). Più indietro Danilo Petrucci e Maverick Vinales, ottavo e nono.