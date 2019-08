(ANSA) – ROMA, 3 AGO – Fino a 177 voli rischiano di essere cancellati fra lunedì e martedì all’aeroporto londinese di Heathrow dopo l’interruzioni delle trattative sindacali, cadute su un’offerta salariale giudicata inadeguata dalle associazioni di categoria e per questo respinta con una votazione. Lo riferisce la Bbc. Sono circa 4000 i membri del sindacato che hanno votato contro la proposta, compresi ingegneri, vigili del fuoco e staff addetto alla sicurezza. L’88% ha quindi paventato la possibilità dello sciopero e se la protesta dovesse essere effettuata i lavoratori coinvolti saranno circa 2.500, fa sapere il sindacato. Lo scalo di Heathrow non ha ancora reso noto quali potranno essere i voli interessati, invitando quindi i passeggeri a verificare presso le compagnie aeree. L’annuncio delle possibili cancellazioni resta tuttavia una misura preventiva, nel caso in cui non si dovesse trovare un accordo nelle prossime ore. I colloqui fra le parti sono continuati nella tarda serata di ieri e vanno avanti anche oggi.