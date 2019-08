(ANSA) – ROMA, 3 AGO – “Sapevo che sarebbe stata dura, ma la macchina ha risposto bene, è incredibile. Sono davvero felice”. Max Verstappen si gode la sua prima pole conquistata in Ungheria: il giovane olandese della Red Bull ha avuto un tifo da stadio sugli spalti della pista di Budapest. “Sentire tanti tifosi così intorno ti dà sicuramente una marcia in più – ha detto Verstappen – C’è ancora una gara da fare però, per me comunque questa è una pole importante e bella, grandiosa per il team”.