(ANSA) – CAGLIARI, 3 AGO – Vittoria del Cagliari per 1-0 nella prima delle due amichevoli di questo pomeriggio in Germania contro il Friburgo, squadra che milita nella Bundesliga. Nel match delle 14.30, Maran ha schierato quella che al momento potrebbe essere la squadra tipo in attesa che Nainggolan – arrivato proprio oggi a Cagliari – si allinei ai compagni. Dopo un primo tempo fatto più di rischi che di pericoli creati, i rossoblù si sono risvegliati nella ripresa. La formazione di Maran è andata a segno al 12′ grazie a una bella azione in verticale partita da Rog e passata tra i piedi di Birsa. Bello l’assist dello sloveno con Joao Pedro tutto solo davanti al portiere: sicuro e vincente il tocco del brasiliano. Finale un po’ teso con Oliva ammonito. Nel primo tempo il cartellino giallo era stato invece tirato fuori per Maran: troppe proteste. Alle 17 la seconda amichevole tedesca: il mister rossoblù ha convocato 32 giocatori, compresi molti Primavera.