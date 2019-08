(ANSA) – TORINO, 3 AGO – Giorgio Chiellini è tornato ad allenarsi in gruppo. Buone notizie per Sarri nell’ultima doppia seduta d’allenamento della settimana. Il tecnico, come riportato dal sito della Juventus, ha potuto contare sul capitano bianconero, pienamente recuperato dopo il fastidio al polpaccio che l’ha costretto a saltare la tournée asiatica. I bianconeri, a cui Sarri ha concesso una domenica di riposo, torneranno al allenarsi lunedì alla Continassa, giorno in cui Dybala sosterrà le visite mediche prima di rientrare in gruppo.