(ANSA) – ROMA, 3 AGO – La Roma di Fonseca supera anche l’esame di francese. Al settimo impegno pre-stagionale, i giallorossi vincono anche contro il Lille, vice-campione di Francia e prossima protagonista Champions. Dopo i test “in crescendo” contro squadre di Serie D, C e B, allo ‘Stade Pierre Mauroy’ i giallorossi mandano ko anche la squadra di Galtier mettendo in mostra una buona condizione fisica e, soprattutto, un Edin Dzeko in grande spolvero, oggi a secco ma protagonista in tutti e tre i gol della squadra che portano la firma di Under, Zaniolo e Cristante. L’attaccante bosniaco si conferma trascinatore e vero perno del gioco d’attacco di Fonseca, ma anche insensibile alle tante voci di mercato che lo vogliono sulla strada di Milano. dopo un primo tempo sottotono, che i francesi chiudono avanti, nella ripresa cambia la musica e i giallorossi chiudono meritatamente con i tre gol, intervallati dal momentaneo pareggio di Araujo. La Roma tornerà in campo mercoledì 7 a Perugia contro l’Athletic Bilbao.