(ANSA) – ROMA, 3 AGO – La stagione del calcio che conta si apre con una mezza sorpresa. Al ‘Westfalenstadion’, dove era oggi in palio la Supercoppa di Germania il Borussia Dortmund batte 2-0 i campioni di Bundesliga del Bayern Monaco e si aggiudica la Supercoppa di Germania, la sesta della sua storia. Paco Alcacer (48′) e Jadon Sancho (69′, in contropiede dopo una fuga solitaria) decidono il ‘Der Klassiker’ che per l’ennesima volta vede di fronte i consueti avversari dell’ultimo decennio, interrompendo la serie dei bavaresi che si erano aggiudicati gli ultimi tre trofei.