(ANSA) – CITTA’ DEL MESSICO, 4 AGO – Sconosciuti hanno ucciso a colpi d’arma da fuoco nella notte fra venerdì e ieri nel municipio di Actopan dello Stato di Veracruz il giornalista messicano Celestino Ruiz Vázquez. Lo scrive il quotidiano La Jornada di Città del Messico. Reporter per il periodico El Gráfico di Xalapa la vittima, che firmava i suoi articoli come Jorge Ruiz, aveva subito ripetutamente gravi minacce. Con questo nuovo omicidio, sono undici i giornalisti uccisi in Messico nel 2019, tre solo nella settimana appena conclusa. Intanto, riferisce la tv Milenio ha riferito che la Procura di Veracruz ha confermato che Ruiz Vázquez aveva ottenuto per sé e per la sua famiglia una protezione della polizia, e che ora è stata aperta una specifica indagine per verificare perché essa non è stata attivata.