(ANSA) – ROMA, 4 AGO – Due piloti sono stati arrestati all’aeroporto di Glasgow poco prima di salire su un volo dell’ americana United Airlines diretto a New York: erano risultati positivi all’alcol. Lo riferisce la Bbc. I due uomini, rispettivamente di 45 e 61 anni, non sono stati incriminati ma rimangono in custodia. Dovranno presentarsi martedì davanti al dipartimento dello Sceriffo di Paisley, in Scozia. La polizia ha confermato di essere stata chiamata all’aeroporto intorno alle 19.35. I due sono stati arrestati poco prima di salire sul volo UA162. Atteso a Newark, è stato cancellato. La United ha affermato in una nota che la sicurezza dei suoi passeggeri e dell’equipaggio sono “sempre la nostra massima priorità”. “Sottoponiamo tutti i nostri impiegati ai più alti standard a abbiamo una tolleranza zero per l’alcol”- I piloti sono stati immediatamente rimossi dal servizio – ha aggiunto la United – “e stiamo collaborando con le autorità”. La compagnia ha provveduto intanto a condurre a destinazione i passeggeri dell’aereo.