(ANSA) – ROMA, 4 AGO – Prosegue l’esodo verso le località estive in questo primo fine settimana d’agosto: fin dalle prime ore della mattina il traffico è sostenuto in uscita dalle grandi città, in particolare quelle del nord Italia. Secondo Viabilità Italia – l’organismo presieduto dalla Polizia stradale cui spetta il coordinamento degli interventi in caso di criticità e il monitoraggio in tempo reale della situazione sulle principali strade italiane – i rallentamenti più significativi si registrano sull’A1 Milano-Napoli e sulla A14 Bologna-Taranto in direzione sud. Al momento non vengono però segnalati particolari problemi ai caselli autostradali per lo sciopero del personale, in programma oggi dalle 10 alle 14 e dalle 16 alla mezzanotte e domani dalla mezzanotte alle 02. Per quanto riguarda la situazione sulle principali strade, il Centro Viabilità segnala traffico intenso su SS1 Aurelia, SS16 Adriatica, SS18 Tirrena Inferiore, SS106 Ionica, SS51 via Alemagna, SS36 del lago di Como e dello Spluga.