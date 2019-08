(ANSA) – ROMA, 4 AGO – Si è commosso fino alle lacrime Frank Zapata quando il figlio lo ha chiamato per congratularsi della sfida vinta – la trasvolata del canale della Manica sulla sua Flyboard – e gli ha detto: “papà sei il migliore”. “E’ andato tutto benissimo, solo un po’ complicato per il rifornimento, perché la piattaforma ballava. Quando ho visto la Gran Bretagna avvicinarsi ho tentato di godermela per non pensare al dolore. Avevo le gambe in fiamme”, è stato questo il primo commento a caldo alla tv francese del quarantenne al termine della sfida riuscita. Zapata ha reso omaggio al “lavoro di squadra” che ha consentito l’impresa. Ora dice di essere “stanco” e di avere “bisogno di vacanze”. La prossima sfida: “Volare a 2.000 metri, sopra le nuvole”, ha annunciato l’ex campione del mondo di jet ski.