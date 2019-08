(ANSA) – TORINO, 4 AGO – “Quando penso a @juventus mi viene in mente solo una parola: grazie!” Moise Kean saluta così, su Instagram, il club bianconero che ha ufficializzato la sua cessione per trenta milioni di euro agli inglesi dell’Everton. “Da quando sono arrivato che avevo 11 anni tutti hanno creduto in me, sono stato circondato da tanto affetto e sostenuto dal calore dei tifosi – sottolinea il giovane attaccante -. Non vi dimenticherò mai, avrete sempre un posto nel mio cuore cuore #FinoAllaFine #ForzaJuve”.