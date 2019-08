(ANSA) – ROMA, 4 AGO – “Sicuramente ero lì al quarto posto e non avevo nulla da perdere. Abbiamo fatto un stint molto lungo e poi speravamo che le soft durassero fino alla fine ed è successo”. Sebastian Vettel sintetizza così la sua gara in Ungheria chiusa al terzo posto. ”Era la gomma più veloce, siamo riusciti a chiudere il divario, c’è stata un’opportunità ed io l’ho colta e sono contento quantomeno di prendere questo contentino. Però è chiaro che non avevamo il passo tutto il weekend. I ragazzi dovranno lavorare tanto. Dovremo ricaricare le batterie ora e poi continuare con la battaglia. Ci saranno piste dove andremo meglio, però nel complesso dobbiamo sicuramente diventare più forti”. Spa e Monza da favoriti? ”Non so cosa faranno gli altri con gli aggiornamenti sul motore, sulla carta sembrano migliori per noi ma vedremo. Abbiamo margini sulla nostra macchina e come detto sarà una cosa impegnativa per noi”.