(ANSA) – MARSIGLIA, 4 AGO – Nuova vittoria in amichevole del Napoli che espugna per 1-0 il Velodrome di Marsiglia grazie a un gol di Mertens nel primo tempo. Gli azzurri hanno la meglio sui francesi al termine di una partita dura, ricca di scontri e nel corso della quale si arriva addirittura a sfiorare la rissa quando, nella ripresa, Payet perde la testa e rifila uno schiaffo a Insigne. Il Napoli, privo ancora di Koulibaly e Allan, si schiera con Ruiz e Elmas davanti alla difesa in base alla nuova formula tattica del 4-2-3-1 che Ancelotti sembra aver scelto quest’anno in sostituzione del 4-4-2 utilizzato nella passata stagione. La vittoria degli azzurri matura nel finale della prima frazione di gioco. E’ il 38′ quando Mertens conclude in rete con un preciso diagonale un’azione cominciata da Insigne che serve Callejon sulla destra e proseguita dallo spagnolo che offre un retropassaggio al belga. Nella ripresa fioccano le sostituzioni ma la sostanza della partita non cambia. Il Marsiglia non riesce mai a rendersi pericoloso.