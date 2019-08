(ANSA) – ROMA, 5 AGO – Giornata di lavoro per i piloti della MotoGp, che dopo all’indomani del Gp della Repubblica Ceca si ritrovano sul circuito di Brno per una giornata di test, cominciata alle 10 e che si concluderà alle 18. I team metteranno loro a disposizione le varie soluzioni di sviluppo, aggiornamento e sperimentazione su tutti i componenti delle moto. Tra gli ‘esordi’ più attesi c’è quello, annunciato dalla Yamaha, del motore 2020, che sarà affidato a Valentino Rossi. Marc Marquez ha annunciato invece che parte del lavoro odierno con la Honda sarà concentrato sull’elettronica. In pista scenderanno anche le Ducati e le Aprilia, con la casa di Noale che testerà tra l’altro telaio e forcellone aggiornati.