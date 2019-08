(ANSA) – BENEVENTO, 5 AGO – In quasi tutti i comuni della provincia di Benevento è a rischio la raccolta della frazione organica dei rifiuti per carenza di impianti disposti a riceverli, anche pagando cifre triplicate rispetto al normale prezzo di mercato. E’ quanto trapela dalle amministrazioni comunali che, attraverso le aziende preposte alla raccolta, sono alla ricerca di soluzioni per evitare che i rifiuti restino per le strade a partire da Ferragosto. Secondo gli interessati “è necessario un incontro urgente in prefettura a Benevento per individuare un piano strategico, anche straordinario, al fine di scongiurare l’emergenza”. (ANSA).