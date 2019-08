(ANSA) – IL CAIRO, 4 AGO – L’esplosione avvenuta davanti all’ospedale oncologico del Cairo potrebbe essere stata un atto di terrorismo in quanto provocata da esplosivo piazzato all’interno dell’auto lanciata contro altri veicoli. E’ l’ipotesi che circola in queste ore anche se non c’è nessuna conferma ufficiale. Secondo alcuni testimoni, il conducente dell’auto stava fuggendo a un controllo della polizia quando è avvenuto l’impatto che ha provocato 19 morti e almeno 30 feriti. Il bilancio è provvisorio: alcuni dei feriti sono gravi.