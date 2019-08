(ANSA) – ALESSANDRIA, 5 AGO – Un 85enne è morto per il cedimento di una porzione della sua abitazione, un vecchio casolare a Rivalta Bormida, nell’Alessandrino. La tragedia nella tarda serata di ieri in regione Roncaglie. A dare l’allarme è stata la moglie della vittima, che si trovava in una porzione dell’edificio non coinvolto dal cedimento. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco, che questa mattina effettueranno un nuovo sopralluogo per capire le cause del crollo, un cedimento strutturale o, forse, l’esplosione di alcune bombole di gas.(ANSA).