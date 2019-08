(ANSA) – CAGLIARI, 5 AGO – Ora è anche ufficiale: con la firma del contratto, avvenuta questa mattina, Radja Nainggolan è un giocatore del Cagliari. Alle 19.15 la presentazione pubblica alla Sardegna Arena con il presidente della società Tomaso Giulini. Il centrocampista arriva dall’Inter con la formula del prestito annuale. Nato nel 1988 ad Anversa, in Belgio, ma cresciuto calcisticamente in Italia, Nainggolan è giunto in Sardegna a soli 22 anni. L’esplosione con la maglia rossoblù è arrivata molto presto. Tra le sue perle il gol segnato alla Sampdoria, a Marassi. In quattro stagioni e mezzo con il Cagliari, ha giocato 137 partite e realizzato 7 gol. Poi l’addio nel gennaio 2014 e il passaggio alla Roma di Totti. Il momento migliore? Il raggiungimento della semifinale di Champions League nella stagione 2017-18, dopo aver battuto il Barcellona e sfiorato l’impresa di andare in finale, grazie anche ad una sua doppietta contro il Liverpool nella gara di ritorno all’Olimpico. Nella capitale 203 gare, di cui 24 in Champions League e 13 in Europa League, e 33 reti: top player di livello assoluto. Nel 2018-19 si trasferisce così all’Inter, dove totalizza 36 gare, segna 7 gol, compresa quella che dà ai neroazzurri la qualificazione ai preliminari di Champions League. Ora Nainggolan è di nuovo un calciatore del Cagliari.(ANSA).