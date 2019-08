(ANSA) – ROMA, 5 AGO – Philippe Coutinho non accetterebbe di andare a giocare in una squadra rivale del Liverpool. A dirlo, chiudendo a quanto pare le porte di un trasferimento del giocatore del Barcellona in Premier League, dove peraltro il mercato estivo finisce tra tre giorni, è il suo agente, Kia Joorabchian, interrogato sul futuro del brasiliano. “Sarebbe molto difficile per Philippe giocare per uno dei rivali del Liverpool, perché è rimasto molto attaccato alla sua ex squadra – ha detto Joorabchian -, di cui conserva ricordi fantastici. Ogni volta che ne abbiamo parlato, mi ha confermato che farebbe fatica a giocare in un altro club della Premier League”. A Coutinho erano interessati il Manchester United e l’Arsenal.