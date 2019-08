(ANSA) – GENOVA, 5 AGO – La Sampdoria avrebbe offerto un ricco triennale all’attaccante francese Hatem Ben Arfa, attualmente svincolato dopo l’ultima stagione al Rennes. L’entourage del giocatore dovrebbe dare una risposta nelle prossime ore, filtra ottimismo ma la concorrenza è nutrita considerato che per il 32enne sarebbe arrivata una ricchissima proposta dagli Stati Uniti. Il club doriano non trascura altre piste ma Ben Arfa sarebbe in cima alle preferenze dei dirigenti blucerchiati. Intanto ha rescisso il contratto il portiere brasiliano Rafael che andrà a giocare titolare al Reading, nella serie B inglese. Come dodicesimo ci sarebbe come opzione anche quella che porta a Christian Puggioni che ha rescisso col Benevento. Per lui, grande tifoso doriano, sarebbe un ritorno alla Samp dove aveva militato dal 2015 al 2018 collezionando 30 presenze.