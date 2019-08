(ANSA) – GENOVA, 5 AGO – A settembre il Comune di Genova lancerà il concorso di idee per il nome da dare al nuovo ponte che sta sorgendo sulle ceneri del Morandi ma i genovesi chiamano già il sindaco-commissario per suggerire di intitolare il viadotto a personaggi celebri. I più gettonati, ha detto all’ANSA Marco Bucci, sono quelli di Fabrizio De Andrè, Luigi Tenco e Cristoforo Colombo. “A settembre lanceremo il concorso di idee – ha spiegato Bucci – poi tra i nomi che arriveranno una apposita commissione sceglierà quello definitivo. Io non ho una idea, non ci ho ancora pensato” ha aggiunto il commissario. Al momento si parla anche di dare al viadotto il nome “Ponte per Genova”, magari nella traduzione in genovese. Ne aveva fatto un accenno lo stesso Bucci nei mesi scorsi, all’inizio della ricostruzione. “Vedremo” conclude Bucci. (ANSA).