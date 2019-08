(ANSA) – PARIGI, 5 AGO – Sindacati e associazioni sono tornati oggi ad esprimere i loro timori per il rischio di contaminazione del piombo a Notre-Dame, nonostante l’impegno del comune di Parigi a moltiplicare gli sforzi per bonificare la zona. Riuniti questa mattina dinanzi al sagrato chiuso della cattedrale andata parzialmente in fiamme il 15 aprile, sindacalisti della CGT e diversi responsabili associativi si sono mostrati particolarmente preoccupati per la salute dei lavoratori intervenuti all’interno o nei dintorni dell’edificio dopo l’incendio. Tra questi,vigili del fuoco, addetti alla pulizia, poliziotti, ma anche esercenti dei bar e ristoranti del circondario nonché gli storici librai all’aperto dei Lungosenna, i cosiddetti bouquinistes.