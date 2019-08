(ANSA) – WASHINGTON, 5 AGO – Definendo le stragi di El Paso e Dayton come attacchi malvagi di due mostri, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato in diretta tv alla nazione e ha sottolineato che “il razzismo e il suprematismo sono ideologie che non devono avere posto in America e devono essere sconfitte” “E’ tempo di unirci contro l’odio, e l’America vincerà la sfida”, ha scandito Trump, mettendo in guardia anche sui “pericoli” dei social media che “non possono essere ignorati”, ha detto. E dei videogiochi: “Dobbiamo dire basta alla celebrazione della violenza nella nostra società. Questo include i raccapriccianti e disgustosi videogiochi che sono orami comuni”, ha affermato.