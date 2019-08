(ANSA) – PAVIA, 5 AGO – I carabinieri di Gropello Cairoli (Pavia) hanno denunciato tre donne di 56, 54 e 46 anni, tutte residenti nel comune lomellino, per atti persecutori. Le tre, tutte casalinghe e senza precedenti alle spalle, sono accusate di aver preso di mira una loro vicina di casa, di 46 anni, per controversie condominiali. Un atteggiamento che sfociava in frequenti schiamazzi, di giorno e di notte, in martellamenti contro i muri dell’appartamento della donna, arrivando poi anche a veri e propri episodi di violenza. La donna vittima di questi ripetuti atti persecutori si è rivolta anche alle cure dei medici per uno stato di alterazione psico-fisica.