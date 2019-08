IL CAIRO. – Prima un forte boato, poi le fiamme. Il terrorismo torna a colpire nel cuore del Cairo. Un’autobomba è esplosa davanti all’ospedale oncológico nazionale, il più importante della capitale, vicino a Piazza Tahir, provocando 20 morti e 47 feriti, di cui tre gravi. Ma l’obiettivo di quello che il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, ha condannato come un “atto terroristico”, era un altro, finora rimasto sconosciuto.

L’attentato è avvenuto poco prima della mezzanotte di domenica: al momento non ci sono rivendicazioni, ma il governo egiziano punta il dito contro il gruppo terroristico “Hasm”, braccio armato dei fratelli musulmani.

In un primo momento, le autorità hanno detto che l’esplosione era stata provocata da un’auto che, in retromarcia e a forte velocità, è finita contro altri tre veicoli posti nelle vicinanze dell’ospedale, lungo la strada che costeggia il Nilo.

Con il passare delle ore, è emersa una dinamica diversa ed è stato accertato che la deflagrazione è avvenuta a causa di un’autobomba. L’impatto è stato talmente violento che ha aperto una voragine nella strada e distrutto la facciata dell’istituto oncologico, oltre ad alcune camere.

L’esplosione è stata avvertita anche a chilometri di distanza, facendo tremare i vetri di alcune abitazioni. L’impatto è stato talmente violento che ha danneggiato le barriere di ferro lungo il Nilo.

Scattato l’allarme, i medici delle ambulanze súbito intervenute sul posto si sono trovati davanti ad una scena agghiacciante: sangue dappertutto, corpi martoriati dall’esplosione, alcune membra sparse sulla strada e oltre.

Il pm egiziano, Nabil Ahmed Sadeq, ha aperto subito un’inchiesta e inviato una squadra di investigatori sul posto. Le autorità temono che alcune vittime siano finite nel Nilo e le squadre di sommozzatori hanno setacciato tutto il giorno il fiume alla ricerca dei cadaveri. Dei 20 morti, 4 non sono stati ancora identificati mentre alcuni dei feriti hanno riportato ustioni di secondo e terzo grado.

L’Istituto oncologico è stato fatto evacuare e almeno 78 pazienti sono stati trasferiti in altre strutture. La zona intorno all’attentato è stata chiusa al traffico tutto il giorno mentre la Scientifica raccoglieva elementi utili alle indagini.

In base a quanto riferito dal ministero dell’Interno, l’obiettivo dell’attacco terroristico era un altro. Pare che il conducente dell’auto fosse diretto in una zona diversa da quella dell’ospedale anche se non è stata precisata quale. Quando gli agenti gli hanno intimato di fermarsi, forse preso dal panico e, nel tentativo di sfuggire alla Sicurezza, l’autista si è diretto contromano e ad altissima velocità lungo la via finendo contro altri veicoli davanti all’istituto oncologico e provocando la violenta esplosione seguita da un incendio.

Dalle prime indagini risulta che l’auto fosse stata rubata alcuni mesi fa nel governatorato di Monoufiya, a nord del Cairo, e che conteneva un’alta quantità di esplosivo.

Il ministero dell’Interno ritiene che dietro all’attentato ci sia il gruppo terroristico ‘Hasm’, (braccio armato dei fratelli musulmani), già responsabile di diversi attacchi avvenuti nel Paese.

Il presidente egiziano ha condannato l’atto “terroristico” e ha confermato l’impegno dello stato nel contrastare il terrorismo per sradicarlo, armato dalla forza e dalla volontà del suo popolo”. Forte condanna per “l’uccisione degli egiziani” è stata espressa anche dall’ambasciata Usa al Cairo.

