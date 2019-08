ROMA. – Mentre BALOTELLI sogna Rio de Janeiro e il Flamengo, Lautaro Martinez dimostra di essere già in forma da campionato ma l’Inter, che ha bisogno di altri attaccanti, ha ripreso i contatti per LUKAKU. Il belga è ormai lontano dalla Juventus dopo che il Manchester ha mollato DYBALA, e Marotta e Ausilio vogliono approfittarne.

I nerazzurri pensano ancora anche a DZEKO, ma la Roma ha dato una scadenza: o si conclude tutto entro una settimana, o il bosniaco rimane a Trigoria anche se non rinnova il contratto.

Intanto la stessa Roma sta insistendo per avere il difensore belga ALDERWEIRELD del Tottenham, con cui tiene i contatti il consulente della presidenza, Franco Baldini. Per TOTTI c’è una nuova oferta della Sampdoria per fare il dirigente, e questo potrebbe essere un altro segnale da parte del presidente Ferrero, non intenzionato a mollare.

Proprio la Samp ha offerto un triennale a BEN ARFA e ha rescisso con il portiere RAFAEL, che andrà in Inghilterra al Reading.

E’ attivo anche il Napoli, che insiste per JAMES RODRIGUEZ, ma il Real Madrid ribadisce che cede il colombiano solo a titolo definitivo, formula non gradita a De Laurentiis. Intanto Sassuolo e Genoa trattano per lo scambio BABACAR-KOUAME: si discute sulle cifre perché Preziosi chiede anche un conguaglio fra gli 8 e i 10 milioni.

I neroverdi emiliani sono al lavoro anche sulla pista TOPRAK, esperto difensore del Borussia Dortmund, mentre MAGNANI è andato al Brescia. La Leonessa neopromossa nella massima serie ha problemi con il neoacquisto, ex Slavia Praga, ZMRHAL: serve un supplemento di visite mediche, quindi l’affare è stato messo in stand by.

Scatenato il Cagliari, che sta definendo lo scambio di documenti con l’Uruguay affinchè diventi effettivo l’acquisto di NANDEZ. Ma il presidente Giulini non molla neppure per DEFREL della Roma e insiste con la Juve per riavere in prestito LUCA PELLEGRINI.

La Fiorentina, dopo aver blindato CHIESA, ha ufficializzato il ritorno di BADELJ e che non si fermerà al “regista” croato. Preso anche il giovane (18 anni) LOVISA dal Pordenone, ora c’è la trattativa con l’Inter per lo scambio BIRAGHI-BORJA VALERO.

La Lazio sta invece valutando le richieste di Fenerbahce e Besiktas per DURMISI e la possibilità di “appoggiare” alla Salernitana il ventenne ADEKANYE, che non sembra ancora pronto per la massima serie. Si intensificano i contatti fra Udinese e Parma per il trasferimento in Emilia di PEZZELLA.